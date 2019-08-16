Кучма обсудил с главой СММ ОБСЕ гибель военных на Донбассе

КИЕВ. 16 августа. УНН. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй Президент Украины Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, который также является координатором безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

Собеседники обсудили ход выполнения минских соглашений, ремонт моста в Станице Луганской и несоблюдение режима тишины со стороны боевиков, в результате которых на Донбассе погибли украинские военные.

"Особое внимание уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные. Обсужден процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской, стороны отметили важность восстановления этого перехода", - сообщила Олифер.

Она отметила, что в разговоре речь шла также о ходе выполнения минских договоренностей и подготовки к следующему заседанию ТКГ в Минске, запланированному на 21 августа.

Как сообщал УНН, 6 августа в зоне ООС в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных.