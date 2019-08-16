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Украинский активиста Балуха вывезли в Москву

Украинский активиста Балуха вывезли в Москву

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок. Об этом 16 августа изданию “Крым.Реалии” сообщила его адвокат Ольга Динзе, пишет УНН.

“Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это „Лефортово“, либо это „Бутырка“. Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор”, — сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области “Крым.Реалии” сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон “О персональных данных”.

Напоминаем, Балух из колонии написал письмо украинскому активистке из Латвии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, политзаключенные, Владимир Балух
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