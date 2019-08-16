ЦИК зарегистрировала уже 145 народных депутатов

КИЕВ. 16 января. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 145 народных депутатов Украины по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала 63 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Так, Комиссия зарегистрировала 35 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди зареистрованих сегодня:

20 - от партии "Слуга народа";

11 - от партии "Оппозиционная платформа - За життя";

4 - от партии "Европейская солидарность".

Также указано, что Комиссия зарегистрировала 28 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

"Таким образом, по состоянию на 16 августа ЦИК зарегистрировала 145 народных депутатов Украины: 72 - избранных в ОМИО и 73 - избранных в ОИО", - заявили в Комиссии.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе, где не объявлен победитель выборов в ВР.