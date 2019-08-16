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ЦИК зарегистрировала уже 145 народных депутатов

ЦИК зарегистрировала уже 145 народных депутатов

КИЕВ. 16 января. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 145 народных депутатов Украины по результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала 63 народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Так, Комиссия зарегистрировала 35 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Среди зареистрованих сегодня:

  • 20 - от партии "Слуга народа";
  • 11 - от партии "Оппозиционная платформа - За життя";
  • 4 - от партии "Европейская солидарность".

Также указано, что Комиссия зарегистрировала 28 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

"Таким образом, по состоянию на 16 августа ЦИК зарегистрировала 145 народных депутатов Украины: 72 - избранных в ОМИО и 73 - избранных в ОИО", - заявили в Комиссии.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе, где не объявлен победитель выборов в ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, ЦИК, нардепы
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