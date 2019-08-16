Помощник Путина заявил, что "РФ не видит смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки"

КИЕВ. 16 августа. УНН. Россия не видит смысла в проведении саммита в нормандском формате без тщательной подготовки, которая гарантирует политический результат. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы”, — сказал Ушаков.

“Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине, — сказал Ушаков. — Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты”, — заявил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что на переговорах 19 августа президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет “обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата”.

Напоминаем, Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече “Нормандской четверки”.