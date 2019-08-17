Зеленский пообещал ответственность виновным из-за пожара в гостинице в Одессе

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответственность виновным из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе, в том числе владельцу заведения. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - отметил Президент.

Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицию и одессита, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля".

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.