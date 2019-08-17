Регистрация | Вход |
USD: 25,32 0,0724  EUR: 28,23 -0,0153 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 17 августа 2019 13:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Жара вернется в Украину на следующей неделе - синоптики
Жара вернется в Украину на следующей неделе - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8325
Версия для печати

Дело Грымчака: суд удалился в совещательную комнату

Дело Грымчака: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 17 августа. УНН. Судья Деснянского районного суда Чернигова, которая сегодня начала заседание относительно ошибки в определении о помежении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражу, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Судья Деснянского районного суда Чернигова Наталья Лямзина отправилась в совещательную комнату.

В судебном заседании судьей было сказано, что в постановлении следственного судьи и ходатайстве была допущена ошибка в отчестве Грымчака.

14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.

Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.