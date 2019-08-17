Дело Грымчака: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 17 августа. УНН. Судья Деснянского районного суда Чернигова, которая сегодня начала заседание относительно ошибки в определении о помежении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражу, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Судья Деснянского районного суда Чернигова Наталья Лямзина отправилась в совещательную комнату.

В судебном заседании судьей было сказано, что в постановлении следственного судьи и ходатайстве была допущена ошибка в отчестве Грымчака.

14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.

Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.