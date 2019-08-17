Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в документах - адвокат

КИЕВ. 17 августа. УНН. Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа. Об этом сообщила адвокат заместителя министра МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш на своей странице в Facebook, передает УНН.

“В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них иное лицо, нежели указано в постановлении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут”, — говорится в сообщении.

Как сообщила Матяш, тюремщики “установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек”.

Адвокат добавила, что представители СИЗО “сообщили в департамент и ждут их решения”.

“Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. Сторона обвинения осталась ждать решения департамента в СИЗО”, — сообщила адвокат Грымчака.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 17 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака отправили в Черниговский СИЗО.

Перед этим Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Как сообщал УНН, накануне Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибок в соответствующем постановлении.

14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).