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Премьер Израиля начал визит в Украину с возложения цветов

Премьер Израиля начал визит в Украину с возложения цветов

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти у Мемориала Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Израиля в Украине в Twitter, передает УНН.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Также состоялось возложение цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора", - сообщили в израильском диппредставительстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину.

Перед вылетом в Киев, вечером 18 августа, Нетаньяху сказал, что намерен обсудить с Президентом Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами.

Официальный визит премьера Израиля продлится до 20 августа.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху
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