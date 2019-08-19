Зеленский начал встречу с Нетаньяху

КИЕВ. 19 августа. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху, который находится в Киеве с официальным визитом, началась в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху", - указали в ОПУ.

После под председательством Президента Украины и Премьер-министра Государства Израиль пройдут украинско-израильские переговоры.

Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов.

Также Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху почтят память жертв трагедии Бабьего Яра.

Напомним, Премьер Израиля начал визит в Украину с возложения цветов.