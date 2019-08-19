У Президента собирают совещание по рынку электроэнергии и отопительномуо сезону

КИЕВ. 19 августа. УНН. Совещание по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовке к осенне-зимнему периоду состоится при участии Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"В понедельник, 19 августа, в 17:00 состоится совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду", - указали в ОПУ.

Напомним, у Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителей.

Как сообщал УНН, Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности.