У Президента собирают совещание по рынку электроэнергии и отопительномуо сезону
КИЕВ. 19 августа. УНН. Совещание по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовке к осенне-зимнему периоду состоится при участии Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"В понедельник, 19 августа, в 17:00 состоится совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду", - указали в ОПУ.
Напомним, у Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителей.
Как сообщал УНН, Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности.
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