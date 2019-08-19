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Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мария".

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", как отмечается, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Крым, корабль
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