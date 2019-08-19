Суд арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мария", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне "Мария".

В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", как отмечается, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.