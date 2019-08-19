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В США требуют от Кремля прекратить агрессию на востоке Украины

В США требуют от Кремля прекратить агрессию на востоке Украины

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве в микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли с миллионами мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - говорится в заявлении американского диппредставительства.

Напомним, ранее спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что очень важно, чтобы СМИ, правительства и граждане отвергали ложные утверждения России о том, что в Украине происходит "внутренний конфликт".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Украина, агрессия
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