Зеленский пригласил израильские компании работать в Украине

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильским компаниям, пригласив их работать в Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Следующие 5 лет Украина будет стремительно расти. Для этого нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украине - в строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицинскую и образовательные сферы, в энергообеспечения и IT", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский предложил турецкому бизнесу соглашение для увеличения товарооборота.

Также Зеленский обещал провести большую приватизацию, создать эффективные правила работы на энергетических рынках и упростить правила ведения бизнеса, чтобы сделать Украину "магнитом для инвестиций".