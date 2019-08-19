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Зеленский пригласил израильские компании работать в Украине

Зеленский пригласил израильские компании работать в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к израильским компаниям, пригласив их работать в Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Следующие 5 лет Украина будет стремительно расти. Для этого нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украине - в строительство дорог и инфраструктурных проектов, в медицинскую и образовательные сферы, в энергообеспечения и IT", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский предложил турецкому бизнесу соглашение для увеличения товарооборота.

Также Зеленский обещал провести большую приватизацию, создать эффективные правила работы на энергетических рынках и упростить правила ведения бизнеса, чтобы сделать Украину "магнитом для инвестиций".

Источник: УНН
Теги: Украина, инвестиции, Израиль, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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