Кабмин утвердил безвиз с Содружеством Доминики

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Содружества Доминики об отмене визовых требований, совершенное 15 мая в Лондоне. Об этом говорится в правительственном постановлении №723 от 14 августа, передает УНН.

"Утвердить соглашение между правительством Украины и правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований, совершенное 15 мая 2019 года в городе Лондоне", - говорится в постановлении.

Положениями соглашения предусматривается, что граждане двух стран, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге.