Еврейская община в Украине на 4 месте в Европе - Премьер Израиля

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху сказал, что еврейская община в Украине на 4 месте среди крупнейших в Европе, что может способствовать дальнейшему развитию наших связей. Об этом он сказал по итогам встречи в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

“Еврейская община в Украине на 4 месте среди крупнейших в Европе. Это такой человеческий мост, уже сформирован между нашими странами. И я думаю, что это может способствовать дальнейшему развитию наших связей и дает нам большие возможности на будущее”, — сказал Нетаньяху.

Напомним, премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в Израиле.