ЦИК зарегистрировала уже 238 народных депутатов

КИЕВ. 19 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 93 народных депутатов Украины, всего зарегистрировано уже 238 новых нардепов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"На основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - указали в ЦИК.

Среди них:

38 - от партии "Слуга народа", среди которых и Дмитрий Разумков;

1 - от партии "Оппозиционная платформа - За життя";

3 - от партии "Европейская солидарность";

5 - от партии "Голос".

Также на основании соответствующих протоколов ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах Комиссия зарегистрировала 46 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

"Таким образом, по состоянию на 19 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 - избранных в ОМИО и 119 - избранных в ОВО", - указали в ЦИК.

Напомним, ЦИК установила результаты выборов народных депутатов в 210-м округе, признав избранным народным депутатом Бориса Приходько.