Премьер Израиля хочет установить в Бабьем Яру памятный знак

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху хочет установить памятный знак в Бабьем Яру. Об этом он сказал во время чествования жертв Бабьего Яра с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

По словам премьер-министра стало известно, что такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.

“Мы с господином Щаранским недавно разговаривали о том, чтобы основать здесь знак памяти ради всех наших умерших”, — сказал Нетаньяху.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.