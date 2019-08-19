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Премьер Израиля хочет установить в Бабьем Яру памятный знак

Премьер Израиля хочет установить в Бабьем Яру памятный знак

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху хочет установить памятный знак в Бабьем Яру. Об этом он сказал во время чествования жертв Бабьего Яра с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

По словам премьер-министра стало известно, что такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.

“Мы с господином Щаранским недавно разговаривали о том, чтобы основать здесь знак памяти ради всех наших умерших”, — сказал Нетаньяху.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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