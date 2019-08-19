Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,1789  EUR: 27,85 -0,3854 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 19 августа 2019 20:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Стало известно количество реабилитированных Нацкомиссией жертв тоталитарного режима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5295
Версия для печати

Макрон надеется на встречу в нормандском формате через несколько недель

Макрон надеется на встречу в нормандском формате через несколько недель

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным надеется договориться о проведении встречи в норманском формате через несколько недель. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции перед встречей с Путиным в понедельник, передает УНН.

Так, он отметил, что вместе с Путиным планирует обсудить Украину и украинский кризис, выборы, "которые были сделаны Президентом Зеленским за последнее время" и ту позицию, "которую он занимал за последнее время".

"Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель, мы постараемся рассмотреть возможность созвать нормандский формат через несколько недель", - сказал Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Путина заявил, что "РФ не видит смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки"

Как сообщал УНН, ожидалось, что Путин 19 августа посетит Францию, где обсудит с президентом страны Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Франция, Нормандский формат, Эммануэль Макрон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.