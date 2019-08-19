Макрон надеется на встречу в нормандском формате через несколько недель

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным надеется договориться о проведении встречи в норманском формате через несколько недель. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции перед встречей с Путиным в понедельник, передает УНН.

Так, он отметил, что вместе с Путиным планирует обсудить Украину и украинский кризис, выборы, "которые были сделаны Президентом Зеленским за последнее время" и ту позицию, "которую он занимал за последнее время".

"Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель, мы постараемся рассмотреть возможность созвать нормандский формат через несколько недель", - сказал Макрон.

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Как сообщал УНН, ожидалось, что Путин 19 августа посетит Францию, где обсудит с президентом страны Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате.