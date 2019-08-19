Зеленский переназначил Стефанчука в должности представителя Президента в Раде

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми переназначил Руслана Стефанчука в должности представителя Президента Украины в Верховной Раде, передает УНН со ссылкой на соответствующие указы Главы государства.

Так, указом №601/2019 Стефанчук уволен с этой должности.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Указом №602/2019 Стефанчук назначен на эту должность по согласию.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в документе.

Напомним, Зеленский назначил Руслана Стефанчука советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины 21 мая.

Через месяц после этого Зеленский лишил Стефанчука должности советника Президента Украины.