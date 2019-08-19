Макрон анонсировал новую встречу советников в нормандском формате

КИЕВ. 19 августа. УНН. Встреча советников в норманском формате будет проведена через несколько дней. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с ним, передает УНН.

По его словами, саммит нормандской четверки нужно проводить "при условии, если будут достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи".

"И мы оговорим все шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую норманскую встречу на высшем уровне", - сказал Макрон.

Напомним, внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встречались в Париже 12 июля с целью восстановления работы нормандского формата.

Как стало известно, в ходе встречи были достигнуты договоренности, в частности, по обмену удерживаемыми лицами.

Также напомним, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял об очередном раунде консультаций по нормандскому формату представителей США, Германии и Франции.