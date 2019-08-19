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У Президента прокомментировали запасы угля на складах

У Президента прокомментировали запасы угля на складах

КИЕВ. 19 августа. УНН. Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что компании тепловой генерации должны держать достаточные запасы угля на складах, особенно накануне отопительного сезона. Об этом он рассказал во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

“Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах, и мы имели сложную, острую дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и говорили, что нельзя использовать запасы угля на складах, как способ шантажа ради получения высоких тарифов”, — сказал Герус.

По его словам, такая истории в Украине уже происходила.

“Мы хотели бы, что такого больше не было, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне тяжелой зимы, когда у нас есть определенные разногласия с Газпромом по транзиту газа, которые могут иметь определенное влияние на рынок газа в Украине”, — добавил он.

Напомним, “Укртрансгаз” уже выполнил 65% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины
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