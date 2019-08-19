Полторак рассказал о торможении реформы питания армии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Внедрению в армии новой системы питания мешают монополисты, которые потратили сверхприбыли. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Информагентству АрмияInform, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

“Отдельные люди и компании, когда мы начали в этой теме кардинальные изменения, потеряли сверхприбыли. Ранее они, находясь в положении неприкасаемых монополистов, платили копейки за аренду столовых, складов, оборудование — это все не ремонтировалось, не обновлялось. И мы никого не выгоняли с рынка. Даже они могли менять подходы, отвергать коррупционные риски и повышать качество своих услуг. Но они хотят, чтобы было как прежде, когда можно воровать и наживаться на армии”, — сказал Полторак.

По его словам, он ни разу не слышал от военных или кого-либо, старая система питания имеет какие-то преимущества перед новой. Поэтому, он удивляется, что суд блокирует реформы Минобороны.

“В тех 73 частях, где действует новая система питания, мы же ее не просто директивно ввели, а капитально отремонтировали столовую, закупили нормальное оборудование, подготовили профессиональных военных поваров, продукты начали поставлять разного спектра. Причем эти повары получили возможности работать не только в пункте постоянной дислокации части, но и там, где она воюет”, — рассказал Полторак.

Однако, Полторак, отметил, что несмотря на изменения, еще есть много проблем.

Напомним, Полторак надеется, что новая ВР сможет принять закон о военном образовании и науке.