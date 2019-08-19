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Новый Кабмин должен немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму - Кулеба

Новый Кабмин должен немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму - Кулеба

КИЕВ. 19 августа. УНН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочие встречи с представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем, заместителем прокурора АР Крым Анатолием Коцурой и прокурорами прокуратуры Крыма, пишет УНН со ссылкой на пресс-служба Главы государства.

Во время встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечение границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна/попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах .

“На территории Автономной Республики Крым осталось жить более 450 тысяч наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решен. К сожалению, Министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно взяться за их решение”, - сообщил Николай Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабмином создание рабочей группы с участием представителей Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, Кулеба предложил правила пользования гаджетами, которые должны знать дети.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, оккупация, права человека
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