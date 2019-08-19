Нетаньяху прокомментировал инцидент с "хлебом-солью" в украинском аэропорту

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с "хлебом-солью" в аэропорту с участием его жены Сары Нетаньяху. Он увидел в этой истории способ привлечь внимание СМИ к его визиту в Украину. Об этом премьер Израиля сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я делаю исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы освещение в СМИ, если бы не произошло „истории с хлебом“... Более того, скажу вам, она (госпожа Нетаньяху — ред) умышленно подобрала наряд национальных цветов Украины. Именно из уважения к Украине”, — сказал Нетаньяху.

“Но что я вам скажу?” — продолжил израильский премьер-министр. — “Если нужно, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, хорошо, пусть так и будет”.

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“Это напоминает мне исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному рост японских инвестиций. Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнюю блюдо во время трапезы подали в тарелке в виде туфли. Похоже, мы нашли способ привлечь внимание”, — резюмировал Нетаньяху.

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Ранее пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель, заявила, что Сара Нетаньяху покрошила хлеб на землю нечаянно, и это “отнюдь не является проявлением неуважения к Украине”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.