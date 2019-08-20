Нетаньяху обсудил с Аваковым миграционную политику

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков обсудили вопросы миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

“Министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху во время визита израильского политика в Киев обсудили вопросы совместных поездок граждан”, — говорится в сообщении.

Так, глава МВД заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами Украины и Израиля удалось решить проблему пересечения границы между двумя государствами.

Аваков отметил, что после подписания Декларации об интенсификации сотрудничества, которое состоялось 11 июля, были решены проблемные вопросы при пересечении границы.

Украинский министр напомнил, что по статистике Госпогранслужбы 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ в пересечении границы в 2017 году, а 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, по полгода, посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский резюмировал свою встречу с премьером Израиля Нетаньяху

В то же время, как уточняют в МВД, за прошлый год в Украине не смогли попасть 220 человек, в этом — 716 гражданам Израиля было отказано во въезде, но с 24 июля ни одного отказа с украинской стороны не было.

“На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильских граждан во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа”, — отметил Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нетаньяху прокомментировал инцидент с “хлебом-солью” в украинском аэропорту

В свою очередь израильский премьер Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Кроме того, силовые ведомства активно сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности туристов обеих стран, противодействия незаконной найма и трудоустройства граждан.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.