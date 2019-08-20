Правительство готово способствовать израильским проектам в Украине - Гройсман

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что правительство готово содействовать израильским проектам в Украине. Об этом он сообщил во время встречи с главой правительства Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина является мощным партнером Государства Израиль, и украинское правительство готово всесторонне способствовать реализации израильских проектов в нашем государстве", - сказал Гройсман.

Стороны отметили, что Израиль инвестировал в экономику Украины более 50 млн долларов, а соглашение о свободной торговле между нашими странами откроет новые возможности для эффективной реализации имеющегося потенциала в сфере торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в сфере IT и новейших технологий.

"Мы рассчитываем, что израильская сторона приложит усилия для завершения своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения", - отметил Гройсман.

Напомним, Гройсман заявил, что Украина и Израиль вводят экономический безвиз.