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Правительство готово способствовать израильским проектам в Украине - Гройсман

Правительство готово способствовать израильским проектам в Украине - Гройсман

КИЕВ. 20 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что правительство готово содействовать израильским проектам в Украине. Об этом он сообщил во время встречи с главой правительства Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина является мощным партнером Государства Израиль, и украинское правительство готово всесторонне способствовать реализации израильских проектов в нашем государстве", - сказал Гройсман.

Стороны отметили, что Израиль инвестировал в экономику Украины более 50 млн долларов, а соглашение о свободной торговле между нашими странами откроет новые возможности для эффективной реализации имеющегося потенциала в сфере торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в сфере IT и новейших технологий.

"Мы рассчитываем, что израильская сторона приложит усилия для завершения своих внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения", - отметил Гройсман.

Напомним, Гройсман заявил, что Украина и Израиль вводят экономический безвиз.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Владимир Гройсман
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