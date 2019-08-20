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НБУ отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета Укрэксимбанка

НБУ отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета Укрэксимбанка

КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальный банк Украины отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Нацбанк рассмотрел пакеты документов, а также провел тестирования и собеседования с пятью (из девяти) членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк". По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка решил отказать в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля", - указали в НБУ.

Национальный банк, как отмечается, потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям регулятор решил согласовать следующих лиц:

  • Викторию Страховую (представителя государства от Президента Украины).
  • Юрия Буцу (представителя государства от Кабинета министров Украины).

"Положительными также являются результаты тестирования и собеседования, проведенных с независимыми директорами - Оляной Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам", - указали в Нацбанке, добавив, что решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования.

Ранее НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Укрэксимбанк, наблюдатели, совет
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