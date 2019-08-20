В комитет ВР по евроинтеграции хотят ввести только семь человек

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время подготовительного заседания относительно начала работы Верховной Рады девятого созыва было выдвинуто предложение о том, что в парламентский комитет по вопросам евроинтеграции должны входить всего семь членов. Об этом сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Было предложено, что комитет по вопросам евроинтеграции должен состоять всего из 7 человек - это наименьшее количество. Это неприемлемая позиция и "Европейская солидарность" будет категорически настаивать на том, чтобы количество рабочих рук в этом комитете была увеличена", - сказал Герасимов.

По его словам, количество депутатов, которые хотят работать над вопросом европейской интеграцией, больше, чем 7 человек.

"В системе приоритетов, которую предложило сегодня монобольшинство, мы видим, что интеграция в Европейский Союз в приоритете не находится", - сказал Герасимов.

Напомним, на заседании подготовительной депутатской группы сегодня занимаются вопросами комитетов и организационными вопросами.