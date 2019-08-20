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В "Слуге народа" определились с кандидатурами на спикера и первого вице-спикера ВР

В "Слуге народа" определились с кандидатурами на спикера и первого вице-спикера ВР

КИЕВ. 20 августа. УНН. Партия "Слуга народа", скорее всего, предложит кандидатуры Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности главы и первого заместителя главы Верховной Рады. Это во во вторник журналистам сказал сам Разумков, передает УНН.

"Насколько я помню, одно другому не противоречит. Он (Стефанчук - ред.) может быть и первым вице-спикером и представителем Президента в ВРУ. Но давайте подождем, потому что и за председателя Верховной Рады, и за первого заместителя председателя ВР будет голосовать зал Верховной Рады Украины. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности", - отметил Разумков.

Ранее Разумков не исключил, что место вице-спикера ВР будет отдано оппозиции.

Напомним, на заседании подготовительной группы из новых нардепов 20 августа занимались вопросами комитетов и организационными вопросами.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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