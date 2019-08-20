Дело экс-беркутовцев: на допрос вызовут Парубия, Луценко, Кличко, Портнова

КИЕВ. 20 августа. УНН. Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский в комментарии журналисту УНН.

"Будем допрашивать (мэра столицы - ред.) Виталия Кличко, (Генерального прокурора Украины - ред.) Юрия Луценко, (депутата ред.) Сергея Пашинского, (главу Верховной Рады Украины - ред.) Андрея Парубия, депутата Геннадия Москаля, (министра юстиции при Януковиче - ред.) Елену Лукаш, (экс-замглавы АП Виктора Януковича - ред.) Андрея Портнова, (главу МИД времен Януковича - ред.) Леонида Кожару и (посла Украины в Канаде - ред.) Андрея Шевченко", - сказал Горошинский.

По его словам, также суд удовлетворил допрос потерпевших от действий активистов - раненых силовиков и около 50 сотрудников внутренних войск.

Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.