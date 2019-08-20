Глава ОАСК заявил, что сложил полномочия

КИЕВ. 20 августа. УНН. Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя ОАСК по собственному желанию. Об этом он сказал во время заседания Высшего совета правосудия, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время в отпуске. Я по собственной инициативе, по собственному желанию, снялся с полномочий с 1 августа, если не ошибаюсь", - сказал Вовк.

По его словам, сейчас в суде глава не избран, а исполняющий обязанности председателя суда - один из его заместителей.

Ранее в Высший совет правосудия поступили ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряде судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

Позже Вовку было вручено письменное подозрение и был проведен его допрос.