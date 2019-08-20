Политзаключенного Бекирова не будут судить в Красноперекопске — Денисова

КИЕВ. 20 августа. УНН. “Верховный суд Республики Крым” отменил решение “Центрального районного суда Симферополя” о передаче уголовного дела Эдема Бекирова в “Красноперекопский суд”. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Верховный суд Республики Крым” отменил решение “Центрального районного суда Симферополя” о передаче уголовного дела Эдема Бекирова в “Красноперекопский суд”, — отметила Денисова.

По ее словам, дело господина Бекирова будет возвращен для рассмотрения по существу в “Центральный районный суд Симферополя”.

Также, адвокат Бекирова сообщил, что его подзащитного должны доставить на дополнительное медицинское обследование в больницу Семашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я, и каждый из нас, представляем крымскотатарский народ — Бекиров передал письмо своей дочери

Уполномоченный надеется, что медицинский осмотр даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что защитники недавно предоставили все необходимые для этого документы.

“Сейчас ситуацию держу на личном контроле, поэтому о дальнейшем ходе событий обязательно информировать”, — отметила Людмила Денисова.

Также она отметила и напомнила украинским международным партнерам, что сейчас необходимо объединить все усилия чтобы спасти Эдема Бекирова, и продолжать давление на РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не может встать с постели: дочь Бекирова рассказала о состоянии отца

В свою очередь, проект Радио Свобода Крим.Реалии сообщил, ссылаясь на адвоката Бекирова Алексея Ладина, что это “маленькая победа”, поскольку вопрос этапирования Бекирова в Красноперекопск был очень опасным для его жизни.

Сам Бекиров в суде сообщил, что после предыдущей доставки в Верховный суд 8 августа у него на неделю отказали ноги, и даже сейчас он участвует в заседании только после приема обезболивающих препаратов.

Напомним, 31 июля Бекиров написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.

Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно поместить его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыму.

Российская прокуратура Крыма поддержал отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.