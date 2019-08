Первая леди Украины и жена премьера Израиля прогулялись по Дому с химерами

View this post on Instagram

Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью — жену премьер-министра Израиля госпожа Сара Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного. Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, — наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой — снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это — наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта.