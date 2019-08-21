Первая леди Украины и жена премьера Израиля прогулялись по Дому с химерами

КИЕВ. 21 августа. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу, во время которой поделилась с ней мечтой снять фильм о трагедии Бабьего Яра. Об этом Елена Зеленская сообщила в Instagram, передает УНН.

“Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью — жену премьер-министра Израиля госпожа Сара Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и теплая беседа о важном”, — супруга Президента Украины.

По словам украинской первой леди, Сара Нетаньяху после посещения мемориала Бабьего Яра находилась под огромным впечатлением от увиденного.

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“Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, — наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой — снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это — наша общая история”, — отметила Елена Зеленская.

Жена Владимира Зеленского добавила, что они с Сарой Нетаньяху договорились продолжить обсуждение этого проекта.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с “хлебом-солью” в аэропорту с участием его жены Сары Нетаниягу. Он увидел в этой истории способ привлечь внимание СМИ к его визита в Украину.