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США и Румыния выступают против “Северного потока — 2” и аналогичных проектов РФ

США и Румыния выступают против “Северного потока — 2” и аналогичных проектов РФ

Дональд Трамп и Клаус Йоханнис во время встречи в Вашингтоне, 9 июня 2017 года, архив

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты и Румыния выступают против строительства газопровода “Северный поток — 2”, а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух этих стран Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам встречи в американской столице, передает УНН

“Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем наше несогласие с „Северным потоком — 2“ и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России”, — утверждают главы двух государств.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил за возвращение РФ в G8.

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Как сообщал УНН, строительство российского газопровода “Северный Поток-2” может быть отложено на срок до восьми месяцев и стоить дополнительных 660 млн евро (740 млн долларов) за препятствия в получении необходимых разрешений от Дании.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Румыния, Дональд Трамп, Северный поток-2
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