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Главный раввин Украины: визит Нетаньяху в Киев очень важен для обеих стран

Главный раввин Украины: визит Нетаньяху в Киев очень важен для обеих стран

Реувен Асман

КИЕВ. 21 августа. УНН. Нынешний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину “очень важен и для Украины, и для Израиля”, заявил главный раввин Украины и Киева Реувен Асман в комментарии Радио Свобода, информирует УНН.

“Израиль может немало дать Украине. На сегодня все возрастает. Видно, что сюда ездят многие фирмы, много паломников. То есть это все проявляется и в духовном, и в материальном”, — отметил Моше Реувен Асман.

Раввин сказал, что кроме экономических аспектов взаимодействия стран, есть еще и духовный аспект.

“Связь еврейских, религиозных организаций всегда была. Нетаньяху — человек, близкий к традициям”, — рассказал ребе.

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По его словам, Израиль и Украина имеют много общего.

“Израиль проходил через то, что Украина проходит сейчас. Многому можно научиться”, — добавил раввин.

Напомним, в течение 18-20 августа состоялся первый за последние 20 лет визит премьер-министра государства Израиль в Украине. В ходе визита премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил с главой МВД Украины Арсеном Аваковым миграционную политику, а украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Израиль вводят экономический безвиз, и, в целом, Кабмин готов содействовать израильским проектам в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху
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