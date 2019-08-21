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Среда, 21 августа 2019, 07:45 • Илья Нежигай • 14625
Гройсман сегодня созывает Кабинет министров
КИЕВ. 21 серпняи. УНН. Сегодня, 21 августа, состоится заседание Кабинета министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на Правительственный портал.
“21 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства”, — говорится на сайте.
Отмечается, что начало заседания в 11.00.
Ранее сообщал, что Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочие встречи с представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневич, заместителем прокурора АР Крым Анатолием Коцур и прокурорами прокуратуры Крыма и заявил, что новый Кабмин немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму.
Источник: УНН