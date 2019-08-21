СМИ: Трамп может пересмотреть план сокращения помощи иностранным государствам
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает возможность уменшить усилия, которые могли бы сократить помощь иностранным государствам на миллиарды долларов, и примет решение по этому предложению, которое встречает сильную оппозицию в конгрессе, в течение нескольких дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Чиновники из администрации Трампа заявили, что они пересматривают расходы Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) в контексте использования бюджетного процесса, известного как "аннулирование" (rescission), для сокращения 4,3 миллиарда долларов расходов, которые уже были утверждены сенатом и палатой представителей.
"Мы изучаем это, и смотрим на это по-разному, и мы говорим об этом с республиканцами и демократами", - сказал Трамп.
Он сказал, что "некоторые вещи" можно урезать, а другие - нет.
"Но мы изучаем это, и у нас есть некоторые вещи, которые очень много (изучаются - ред.) на повестке дня. Мы сообщим вам, что дальше, вероятно, раньше, чем через неделю", - сказал Трамп.
Напомним, ранее CNN сообщал, что администрация США заморозила часть выделенных конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.