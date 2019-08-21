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ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе

ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе

КИЕВ. 21 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия официально опубликовала сведения о народном депутате, избранного на внеочередных парламентских выборах в 210-м одномандатном избирательном округе в Черниговской области, в парламентские газете "Голос Украины" от 21 августа, передает УНН.

"Приходько Борис Викторович, 1973 года рождения,.. избран в одномандатном избирательном округе № 210", - говорится в сообщении.

Как отмечается, избранный депутат - самовыдвиженец, беспартийный, проживает в городе Киеве, является советником, ООО "Кредитное учреждение "Кредит-Коммерц".

Напомним, ЦИК установила результаты выборов народных депутатов в 210-м округе, признав избранным народным депутатом Бориса Приходько.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, нардепы
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