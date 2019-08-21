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Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной — посол

Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной — посол

КИЕВ. 21 августа. УНН. Новоназначенный посол Французской Республики Этьен де Монтень де Понсен сказал, что Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - подчеркнул посол во время вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах. По его словам, такая позиция основывается на принципах международного права.

В свою очередь, Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией. Были обсуждены дальнейшие шаги по взаимодействию в этом формате.

Сообщается, что при обсуждении перспектив двусторонних отношений речь шла о конкретных мерах по углублению политического диалога, а также активизации экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол Франции подтвердил настроенность его страны, председательствующей в Большой семерке, продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.

Ранее УНН сообщал, что новый чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, посол
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