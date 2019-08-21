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"Слуга народа" хочет большинство во всех комитетах ВР

"Слуга народа" хочет большинство во всех комитетах ВР

КИЕВ. 21 августа. УНН. Согласно проекту распределения комитетов между парламентариями в Верховной Раде 9 созыва будущая фракция партии "Слуга народа" получает большинство во всех комитетах. Проект обнародовала вицепремьер-министр, избранная депутатом 9 созыва Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН.

"Очередное "новшество" от партии, которая уже через неделю займет большинство депутатских кресел в Верховной Раде, а также в его президиума и комитетах. Успех на выборах и желание полной и безоговорочной власти приводят к все новым и новым неожиданных "инициативам". На этот раз "Слуги" решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады", - написала она.

По словам политика, представители партии "Слуга народа" пренебрегли решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата). Так, она напомнила, что в комитете по евроинтеграции предлагается не более 7 нардепов.

Ранее УНН сообщал, что на заседании подготовительной депутатской группы решили сократить количество комитетов до 23.
Также Европейская солидарность выразила недовольство тем, что в комитете по евроинтеграции всего 7 нардепов.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа

В тексте упоминаются

Климпуш-Цинцадзе Иванна
Климпуш-Цинцадзе Иванна
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