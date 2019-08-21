Британия с 1 сентября не будет участвовать в большинстве встреч на уровне ЕС

КИЕВ. 21 августа. УНН. Начиная с 1 сентября 2019 года представители правительства Великобритании не будут принимать участие в большинстве встреч на уровне стран Европейского союза, пердае УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Британское министерство по вопросам Brexit объявило, что с 1 сентября правительственные представители страны не будут участвовать в большинстве встреч на уровне Европейского Союза. Британские чиновники будут обсуждать с европейскими коллегами только те темы, которые и в дальнейшем будут оставаться важными для национальных интересов, например, вопросы безопасности, пишет издание. А сэкономленное на других встречах время будет использоваться для подготовки королевства к выходу из ЕС, который должен состояться 31 октября.

"Отныне мы будем посещать только важные встречи, сокращая визиты более чем в два раза и экономя сотни часов. Это позволит министрам и чиновникам освободить время для подготовки к выходу (с ЕС - ред.) 31 октября и использовать возможности, которые есть впереди", - заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

В обоснование приведенного решения в министерстве объяснили, что из-за приближения к дате Brexit при различных встречах на уровне ЕС говорится преимущественно о будущем самого Евросоюза.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.