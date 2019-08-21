В "Слуге народа" обещают имя нового Премьера уже 29 августа

КИЕВ. 21 августа. УНН. Имя нового премьер-министра станет известно уже в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа. Об этом заявил журналистам в среду избранный народный депутат, которого называют вероятным главой будущей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"29-го (августа - ред.). Я думаю, что 29-го все узнают очень много", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, когда мы узнаем Премьера.

При этом он не исключил, что некоторые могут остаться на должностях в новом правительстве, впрочем, не мог сказать, кто это может быть.

"Я точно знаю, что один человек 100%. Все имеют шансы, но один человек будет точно", - отметил Арахамия.

Ранее в "Слуге народа" определились с кандидатами на должность Премьер-министра Украины.