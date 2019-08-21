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В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, ТКГ по Донбассу сосредоточится на вопросах безопасности.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа
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