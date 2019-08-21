Новости: Политика
Среда, 21 августа 2019, 14:16 • Юлия Шрамко • 9345
В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.
Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Напомним, ТКГ по Донбассу сосредоточится на вопросах безопасности.
Источник: УНН