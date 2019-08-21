Кабмин усовершенствовал порядок предоставления некоторых видов государственной помощи
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня Кабинетом Министров усовершенствован порядок предоставления некоторых видов государственной помощи. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Сегодня на заседании правительства было принято постановление согласно которой:
— предоставлено право на получение пособия на детей из многодетной семьи на основании справки об установлении статуса многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи в случае отсутствия соответствующего удостоверения;
— обеспечена выплата за прошедший период пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в случае несвоевременного обращения опекуна или попечительство по уважительным причинам за продлением ее выплаты;
— усовершенствован порядок приема заявлений для назначения некоторых видов государственной помощи уполномоченными лицами объединенными территориальными общинами.
Напомним, сегодня Кабинет Министров выделил 5,4 млн грн на помощь пострадавшим в АТО и их семьям.