Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии по вопросам помилования

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения о порядке осуществления помилования и утвердил новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ № 615/2019.

“На смену Указа Президента Украины от 6 декабря 1999 года № 1532 „О Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования“ утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования”, — говорится в указе.

Также в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного Указом Президента Украины от 21 апреля 2015 года № 223 (с изменениями, внесенными Указом от 14 мая 2016 года № 211), внесли изменения.

В то же время, принято признать утратившим силу Указ Президента Украины от 1 декабря 2018 года № 400 “О новом составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования”.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации.