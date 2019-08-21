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Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии по вопросам помилования

Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии по вопросам помилования

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения о порядке осуществления помилования и утвердил новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ № 615/2019.

“На смену Указа Президента Украины от 6 декабря 1999 года № 1532 „О Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования“ утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования”, — говорится в указе.

Также в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного Указом Президента Украины от 21 апреля 2015 года № 223 (с изменениями, внесенными Указом от 14 мая 2016 года № 211), внесли изменения.

В то же время, принято признать утратившим силу Указ Президента Украины от 1 декабря 2018 года № 400 “О новом составе Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования”.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым определил Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский
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