Лавров прокомментировал информацию об обмене пленными между РФ и Украиной

КИЕВ. 21 августа. УНН. Продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погони за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос российского агентства ТАСС, передает УНН.

“Президент (Украины Владимир) Зеленский дважды звонил президенту (России Владимиру) Путину, они обсуждали общее положение дел, прежде всего, в урегулировании на Донбассе, а также отдельные аспекты двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы. Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические и организационные аспекты, — прокомментировал он информацию о том, что взаимное освобождение удерживаемых лиц может состояться в ближайшее время. — Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат”.

Лавров коснулся и ситуации с арестом в Украине главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского. “Он не прорывался через Керченский пролив наперекор всем нормам и правилам, он никого не трогал, он никому ничего не запрещал, он просто писал репортажи. И за то, что он писал репортажи из Киева, его обвинили в государственной измене”,, — заявил глава дипломатического ведомства.

Напоминаем, вопрос обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной может решиться в течение ближайших дней. Об этом журналисту УНН рассказал российский адвокат украинских моряков Николай Полозов.