Посольство Украины в США: Россия стремительно удаляется от принципов G7

КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Украины в США заявило об обеспокоенности по поводу предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку", отметив, что Россия стремительно удаляется от принципов G7. Об этом говорится в распространенном в ночь на четверг заявлении украинского диппредставительства, передает УНН.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в Группу семи (G7)", - указано в заявлении посольства в Facebook.

В украинском диппредставительстве отметили, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытку аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. "Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - указали в посольстве.

"Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в заявлении.

Напомним, все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.