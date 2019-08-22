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Зеркаль: возвращение пленников Кремля является предметом торга за возвращение РФ в G7

Зеркаль: возвращение пленников Кремля является предметом торга за возвращение РФ в G7

КИЕВ. 22 августа. УНН. Возвращение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных, находящихся за решеткой в РФ, - предмет торга за возвращение России в G7. Об этом сообщила "5 каналу" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

Она отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения пленников Кремля, но, по словам дипломата, по состоянию на вечер среды никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

"Разговор - на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб великих держав, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях", - сказала Зеркаль.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".

Также напомним, в последние дни обсуждается возможность реинтеграции России в G7. Все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7, политзаключенные
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