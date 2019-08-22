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Разумков не исключил формирования нового правительства 29 августа

Разумков не исключил формирования нового правительства 29 августа

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Верховной Раде Украины 29 августа, кроме торжественного открытия, возможно, будут рассматривать вопрос формирования правительства. Об этом журналистам сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перед заседанием подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос журналиста, могут ли в ВРУ, 29 августа, кроме торжественного открытия, поднимать вопросы формирования правительства, Разумков ответил:

"Я не проговаривал этот вопрос с коллегами, но я не исключаю".

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Напомним, на 29 августа назначено торжественное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва и первое пленарное заседание новой Рады.

Также напомним, в "Слуге народа" обещали имя нового премьер-министра в день торжественного заседания Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, правительство, Дмитрий Разумков
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