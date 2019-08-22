Бекирова вернули в СИЗО после медосмотра – правозащитники

КИЕВ. 22 августа. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого накануне вывозили на обследование в больницу, доставили обратно в СИЗО. Об этом сообщила его жена Гульнара Бекирова, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 21 августа вывозили в симферопольскую больницу им. Семашко для однодневного обследования. После этого заключенного доставили обратно в СИЗО Симферополя", - сообщили правозащитники, ссылаясь на супругу политзаключенного.

Адвокат также подтвердил эту информацию.

"Он также сообщил, что 27 августа 2019 года Эдема Бекирова планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования", - добавили правозащитники.

Как сообщал УНН, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу.

У Бекирова 1 группа инвалидности и страдает от нескольких тяжелых хронических болезней. У него также сахарный диабет, ампутирована одна нога.

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8 августа "Верховный суд Республики Крым" продлил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.

Напомним, что Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Он содержится в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.